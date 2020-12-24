Двое мужчин 35 и 32 лет из Обшаровки во время застолья решили ограбить бывшего работодателя. Односельчане дождались наступления темноты и подъехали на противоположный берег от причала в селе Заволжье, где располагается лодочная станция, где один из злоумышленников работал раньше.- Бывшему сотруднику было известно, где находится моторная лодка, поэтому злоумышленники на своей надувной лодке беспрепятственно похитили лодку предприятия и отбуксировали её на другой берег. После чего мужчины сняли с похищенного плавсредства навесной мотор, погрузили его в свою машину и скрылись с места преступления, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.Ущерб предприятия был оценен в 80 788 рублей. Преступники не успели продать украденный мотор и поделить вырученные деньги. В этот же вечер, инспекторы ДПС заметили автомобиль, который заметно превышал скорость. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться, после чего началась погоня.- Вскоре автомобиль был остановлен, поведение водителя и его пассажира вызвали подозрение у сотрудников ДПС, поэтому было решено провести досмотр транспортного средства, - рассказали полицейские.В багажнике автомобиля был обнаружен похищенный лодочный мотор. Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции для опроса. Преступники отрицать свою вину не стали и признались в совершении ограбления. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Жителям Обшаровки, совершившим кражу лодочного мотора, может грозить до 5 лет лишения свободы. Расследование данного дела продолжается.