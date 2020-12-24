На территории стадиона «Самара Арена» завершена установка оборудования для скейтпарка. Радостной новостью поделились в министерстве спорта Самарской области.Напомним, что в конце ноября этого года руководство «Самара Арена» искали подрядчика на поставку и установку оборудования для скейтпарка и мобильного комплекса для занятий «Кроссфитом» и «Воркаутом». Планировалось также найти фирму, которая поставит оборудование для специальной трассы «Памп трек» и сноубординга. По техзаданию, подрядчик должен был установить оборудование уже к 25 декабря этого года.Вчера, 23 декабря, в министерстве спорта Самарской области рассказали, что парк экстремальных видов спорта готов принимать первых спортсменов. По словам директора «Самара Арена», площадка будет общедоступна и бесплатна для всех желающих. Посетить скейтпарк можно будет уже с 31 декабря.