Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области. По официальным данным в регионе за сутки выявили еще 305 новых заболевших. Таким образом, за все время пандемии в регионе заразились опасной инфекцией 29 251 человек.Число выздоровевших также растет. За сутки в Самарской области победили опасное заболевание еще 294 пациента. Всего с коронавирусом справились 26 978 жителей Самарской области.Стоит отметить, что уже четвертый день в Самарской области не фиксируют смерти среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Статистика летальных случаев от коронавируса застыла на отметке в 540.