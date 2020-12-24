В 2020 году в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, изменились условия работы специалистов Центра обслуживания потребителей АО «ССК», потребовавшие от них проявления большего внимания к клиентам и профессионализма.Для того чтобы поддержать рабочий тонус сотрудников, в этом году в компании проводился традиционный конкурс профмастерства «Лучший сотрудник ЦОП». Он проходил с ноября по декабрь и включал в себя три этапа. Сначала лучшего сотрудника ЦОП путем голосования выбирали потребители, очно обратившиеся в офис компании. Затем финалисты прошли компьютерное тестирование на знание законодательства в сфере электроэнергетики по программе «Олимпокс». Последним этапом конкурса стал очный экзамен, который принимала комиссия из руководителей Дирекции по развитию АО «ССК».Итоги конкурса были подведены 22 декабря, в День энергетика. Лучшими в этом году стали: Варламова Татьяна Сергеевна, занявшая 1 место, Горшкова Алла Навиловна, получившая «серебро», и Калимуллова Светлана Ахтямовна, занявшее почетное 3 место. Поздравляем победителей!