В Самаре не будет салюта в Новый год - 2021 на площади Куйбышева. Об этом сообщили в городской администрации. Это связано с мерами безопасности в период пандемии, цель - не допустить массового скопления народа на локациях.Напомним, что в новогоднюю ночь на площади Куйбышева не будут проходить праздничные мероприятия. Однако, будут работать тематические фотозоны, будут доступны для съемки инсталляции и арт-объекты, посвященные юбилею Самарской области, полета человека в космос, мультфильму \\"Тайна третьей планеты\\".Вход на площадь будет проходить через металлодетекторы, вокруг будут стоять барьерные ограждения. В ночь с 31 декабря на 1 января следить за порядком будут более 300 сотрудников полиции, Росгвардии, ДНД и охранных организаций.