Ночью, около дома на улице Революционной, произошел конфликт между 53-летним мужчиной и его гражданской женой. В ходу бытового скандала мужчина разбил бутылку и осколком нанес своей сожительнице травмы. Очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии, чтобы успокоить разбушевавшегося соседа.- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вызвали женщине скорую помощь. Мужчину задержали и передали своим коллегам из полиции, - сообщили в пресс-службе управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области.В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.