В Самаре арестован 41-летний местный житель, который подозревается в убийстве своего отца. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.Тело 62-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в Кировском районе в снегу. Ранее в правоохранительные органы обратился сын убитого, который заявил, что его отец пропал. Родственники якобы пытались найти мужчину самостоятельно и обнаружили тело.Неподалеку от места, где нашли убитого, следователи обнаружили автомобиль, в котором находились одеяло и веревка с биологическими следами. По ходу расследования следователи заподозрили в убийстве сына потерпевшего. Тот поначалу свою вину отрицал, но в дальнейшем раскаялся и дал показания. Сейчас он находится под стражей.По факту убийства возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.