Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, в 2002 году женщина 1957 года рождения подделала документы, по которым она якобы являлась участником боевых действий на территории Чеченской республики. На основании этих документов ей был присвоен статус ветерана войны, и с 2006 по 2019 годы она ежемесячно получала соответствующие денежные пособия. За все время женщине было перечислено 500 тысяч рублей.Когда женщину разоблачили, она признала свою вину и возместила государству нанесенный ущерб. В отношении мошенницы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Судом Куйбышевского района Самары ей было назначено наказание в виде 1,5 лет условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.