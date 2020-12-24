Жители Самары хотели бы к Новому году получать подарки от руководства. Такими результатами опроса поделились сервис доставки от «Ситимобил для бизнеса» совместно с ResearchMe. 39% опрошенных самарцев считают это важной частью корпоративной культуры. Но 60% не получают от начальства на праздники ничего.Большинство опрошенных горожан признались: лучшим подарочком под елочку для них стала бы новогодняя премия или прибавка к зарплате. Каждый 10-й самарец хотел бы получить путевку на море. А 3% опрошенных признались, что оценили бы сертификат на поход к психотерапевту.Также горожане поделились примерами отличных на их взгляд подарков: это сертификаты в рестораны, салоны красоты и путевки в санатории или другие страны.