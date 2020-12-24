Предприятие из автограда заняло 2-е место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».Эту награду «Тольяттикаучук» получает второй год подряд. Конкурс оценивает работу организаций по снижению случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний, условия труда, обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и вовлечение персонала в организацию охраны труда. Победителей определили в декабре на заседании Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Ахмет Насыров, директор по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды предприятия «Тольяттикаучук»:- Каждый работник нашего предприятия знает, что на производстве мелочей не бывает. Мы мотивируем сотрудников на выявление небезопасного поведения или опасных условий труда, и они охотно вовлекаются в этот процесс. Определены ключевые правила безопасности, соблюдение которых обязательно для всех, включая посетителей промышленной площадки. Большое внимание уделяется условиям труда и средствам индивидуальной защиты, формированию культуры безопасности как среди нашего персонала, так и среди сотрудников подрядных организаций, с которыми мы работаем. Мы разрабатываем и успешно реализуем программы по снижению травматизма, развиваем систему оценки рисков при производстве работ.