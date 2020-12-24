Самарская сборная успешно выступила на чемпионате России по парасноуборду, который в эти дни проходит в городе Миасс Челябинской области.Напомним, регион на соревнованиях представляют Сергей Новиков и Константин Ганечкин, оба на доску встали прошлой зимой. Тренеры Дмитрий Волобоев и Татьяна Шевырева смогли не только \\"заразить\\" их любовью к сноуборду, но и научить кататься так, что у окружающих дух захватывает. Оказалось, что отсутствие ноги у Новикова и руки и ноги у Ганечкина \\"подарило\\" им удивительное чувство равновесия, без которого на доске - никак. Глядя на то, как Сергей и Константин несутся с горы, успешно используя свои протезы, самарцы прозвали одного \\"Киборгом\\", второго - \\"Терминатором\\".Член регионального Штаба ОНФ и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев, который открыл и раскрыл таланты парасноубордистов, в соцсетях пишет, что соревнования команде дались нелегко: тут и трассы сложные, и задачи непростые. Зато результат - отличный:- Сборная Самарской области в Паралимпийском сноуборде завоевала серебро на Чемпионате России в Миассе, - сообщил Волобоев в соцсетях. - Получилась история, полная трагической борьбы. Но, реально, на границе отчаяния и сил, у нашей сборной 2 и 4 места.\\"Комсомолка\\" поздравляет спортсменов и желает им успехов и сил для покорения новых вершин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Я могу больше, чем обычный человек\\": самарский киборг на сноуборде шокирует горожан и собирается на ПаралимпиадуВ Самаре собирают паралимпийскую команду по сноуборду, и первый кандидат уже начал тренировки (подробности)\\"Без руки и ноги, зато на сноуборде\\": в Самаре \\"Терминатор\\" и \\"Киборг\\" готовятся завоевать РоссиюКонстантин Ганечкин – профессиональный пловец, а теперь и сноубордист. У него нет руки и ноги, но это не мешает ему рисковать и выигрывать (подробности)