На популярном сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже готового бизнеса в Самаре – гостиница «Октябрьская». Гостиницу на автовокзале пытались продать еще в 2016 году, однако цена на бизнес была существенно выше. Сейчас знание и прилегающую к ней территорию можно приобрести за 160 миллионов рублей.Гостиница «Октябрьская» имеет 10 этажей и площадь 4238 квадратных метров. В здании расположены 100 номеров различной степени комфортности, в которой могут разместиться 130 гостей. Помимо номеров в гостинице есть просторный конференц-зал на 80 персон и небольшой ресторан.Кроме того, вместе со зданием гостиницы предлагается участок 2379 квадратных метров, на которых расположен небольшой ТЦ с рестораном быстрого питания и магазином одежды.