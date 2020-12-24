Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил детей, который участвовали в акции \\"Елка желаний\\".Благодаря этой акции сбываются мечты сотен ребят из детских домов, многодетных семей и детей с ограничениями по здоровью. Глава региона исполнил желания семерых ребят, подарки он вручил им при личной встрече.\\"Перед Новым годом все мы ждем чудо – как взрослые люди, так и маленькие девчонки и мальчишки. Я рад вас увидеть и лично поздравить с наступающим праздником. Ваши обращения к Деду Морозу долетели, и по его поручению попали на \\"Елку желаний\\". Мы постарались их выполнить\\", – сказал глава региона, обращаясь к детям.14-летний воспитанник новокуйбышевского реабилитационного центра \\"Наш дом\\" Александр Лапаев получил в подарок гитару. Он всерьез занимается музыкой, но своего инструмента не имеет. Младшая сестра Александр Диана Лапаева является министром культуры ученического самоуправления, она увлекается танцами, занимается рукоделием, рисует, поет, участвует в спектаклях. Она получила в подарок набор \\"Юный парфюмер\\".16-летней Валерии Ореховой губернатор подарил многофункциональный настольный светильник, 9-летнему Семену Бучину – роликовые коньки, а Варваре Кишениной – SMART-часы. Восьмилетний Артем Емосуев получил в подарок набор конструктора, а Арина Перфилова – красивую куклу.В этом году в рамках акции исполнятся желания более 3 тысяч детей. \\"Елки желаний\\" установлены во всех городах и районах области – в администрациях муниципалитетов, на заводах и предприятиях, в торговых центрах и магазинах. Исполнять мечты ребят может каждый житель региона.