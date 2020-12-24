В Самаре за прошедшие сутки зарегистрировали 148 новых случаев заражения коронавируса, сообщили в региональном оперштабе.Помимо Самары, больше всего новых случаев в Отрадном (37) и Тольятти (19). Всего в регионе за сутки 305 заразившихся. В регионе ежедневно фиксируется более трехсот новых случаев.Чаще всего коронавирус находят у пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, на этот раз заразились 250 человек. Еще 55 выявили при профосмотрах.Всего с начала пандемии заразились 29 251 человек. Из них вылечились 26 978 заразившихся. За четыре прошедших дня не выявлено новых смертельных случаев, ранее умерли 540 человек.