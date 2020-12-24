В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.По данным синоптиков, ночью и днем 25 декабря, в пятницу, ожидается видимость не более 500 метров.В МЧС напоминают, что при движении на автомобиле во время тумана нужно выбирать оптимальную скорость и сохранять повышенное внимание. Не стоит держаться близко к впереди идущему автомобилю. В условиях недостаточной видимости лучше всего ориентироваться по краям дороги, деревьям, столбам и ограждениям.В ситуациях, когда в тумане не видно даже капота автомобиля, лучше всего будет просто переждать.