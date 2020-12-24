Работы на втором этапе мостового перехода \\"Фрунзенский в Самаре выполнены на 50%. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.Сейчас строители возводят путепроводы и подходы к ним с обеих сторон железной дороги и над ней. Продолжается насыпь будущей дороги в районе улицы Казачьей.Продолжается строительства путепровода на улице Утевской, где выполнено бетонирование второго участка. Залито более 450 кубометров бетона.Дорога по завершению будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на дорогу \\"Самара-Волгоград\\", которая обеспечит транспортную доступность микрорайона \\"Южный город\\" и города Новокуйбышевск, жители которого ездят в Самару на работу и учебу.