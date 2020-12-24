С 25 декабря меняется расписание судов на воздушно подушке, что ходят по маршруту «Самара (Речной вокзал) – Рождествено». Теперь движение по маршруту начнется раньше. Первый рейс планируют отправить в путь с 6.00, а последний рейс от Речного вокзала Самары запланирован на 20.00.В Самарском речном пассажирском предприятии также отметили, что интервалы движения судов на воздушной подушке зависят от пассажиропотока, гидрометеорологических условий и ледовой обстановки.Расписание движения всегда можно уточнить на сайте: srpp63.ru или по телефону: 222-93-37, 891-701-14-221.