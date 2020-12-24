Дмитрий Азаров анонсировал смену глав двух районов Самарской области до конца текущего года. Об этом он рассказал в четверг, 24 декабря, в эфире sova.info.По словам губернатора, кадровые изменения он запланировал из-за большого количества жалоб от населения в отношении глав районов, а также отметил, что \\"есть злоупотребления\\".\\"Думаю, что в ближайшие дни поменяются главы еще двух южных районов. По одному из них есть массовые обращения со стороны жителей и предпринимателей. Некоторые вещи говорят о том, что есть злоупотребление. Конечно, решение будет принято. Для глав муниципальных образований действуют такие же показатели, по которым меряют результативность и региональных команд\\", - сказал губернатор.Азаров напомнил о смене главы Большеглушицкого района. В конце ноября текущего года Александр Гибеник покинул свой пост, район возглавил Валерий Анцинов.По словам губернатора, при оценке деятельности глав районов решения принимаются исходя из результатов их деятельности.