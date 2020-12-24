Губернатор Самарской области рассказал о самых сложных решениях в своей жизни и на посту губернатора, которые ему приходилось принимать. Дмитрий Азаров подчеркнул, что чувствует ответственность за всех жителей региона.- Не за похвалу работаю. Я работаю для людей. Чувствую свою ответственность за каждого жителя Самарской области. За справедливость и продуманность принимаемых решений. И не все решения будут хвалить, - отметил губернатор.Глава региона уточнил, что имеет ввиду: решения должны приниматься взвешенно, а критика будет всегда. В пример он привел ситуацию с дистанционным образованием. Здесь ориентировались на рекомендации эпидемиологов, инфекционистов, ведущих врачей. Мнение жителей, конечно, также учитывалось, но важно было минимизировать угрозу для людей.- Я обязан брать на себя ответственность, в том числе за непопулярные решения. Но эти решения будут обеспечивать безопасность жителей, развитие региона, - отметил Дмитрий Азаров.