В Самарской области не планируют индексировать зарплаты чиновников. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью в эфире sova.info.\\"Могу сказать сразу: мы не планируем индексацию зарплат чиновников. Абсолютному большинству жителей Самарской области сейчас непросто. Повышать зарплату чиновникам мы не будем\\", - сказал глава региона.По словам Азарова, средства планируют направить на здравоохранение и социальные нужды.В Самарской области ранее был принят бюджет на 2021 год, который сохранил социальную направленность. Запланированная доля расходов на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру составляет почти 70%.