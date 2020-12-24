Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире sova.info назвал врачей и волонтеров героями 2020 года.Глава региона поблагодарил медиков, врачей, медсестер, санитаров и всех, кто защищает здоровье и жизни людей.В Самарской области работают около 150 тыс. волонтеров. Добровольцы работают водителями и возят врачей, помогают старшему поколению ходить в магазин, они также принимают звонки от людей, некоторым из которых просто нужно поговорить.\\"Это и волонтеры-медики, и волонтеры-водители, да и просто молодые, современные и небезразличные люди, которые помогают старшему поколению, помогают тем, кто в помощи нуждается\\", - сказал губернатор.В регионе оказывается поддержка медикам. На особом контроле находятся федеральные и региональные выплаты для врачей, работающих с коронавирусом. В Новый год врачей, которые будут работать, ждет праздничный ужин.