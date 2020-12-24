В 2020 году в Самарскую область впервые за 10 лет приехало больше людей, чем покинули ее.По словам главы региона, в предыдущие годы из региона регулярно уезжали по несколько тысяч человек. В этом году за 9 месяцев тенденция изменилась - в Самарскую область приехали 450 человек.\\"Это не субъективная оценка - это сухая статистика. Если говорить про межрегиональную миграцию, то здесь есть очень обнадеживающий меня тренд. Я осторожно к этому подхожу, понимая, что этот тренд мы должны еще укрепить\\", - сказал Азаров.Губернатор считает, что ситуацию удалось изменить благодаря улучшению инвестиционного климата и уровня благоустройства городов и сел.