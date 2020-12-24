В самарских кинотеатрах рассказали, какой фильм стал самым популярным у горожан осенью 2020 года, после того, как открылись кинотеатры. Самым кассовым стал фильм \\"Довод\\", который собрал около 13 миллионов рублей, в прокате он был 14 недель.Второе и третье место поделили фильмы Непосредственно Каха и Мулан, они собрали 7,8 млн и 7,3 млн рублей соответственно. Об этом на радио \\"Комсомольская правда\\" рассказали представители самарской киноиндустрии.Также в пятерке лидеров \\"Стрельцов\\" - 5,6 млн рублей, и \\"После. Глава 2\\" - 5,2 млн рублей. А вот \\"Глубже\\" и \\"Гудбай, Америка\\" зрители не оценили.Также в кинотеатрах объяснили, что в Самаре не достигается и 50% заполнения залов, обычно на сеансы приходят гораздо меньше. Поэтому киноиндустрия очень ждет государственной поддержки.