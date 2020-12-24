В новогодние каникулы поликлиники Самарской области будут принимать пациентов с 8 до 20 часов ежедневно. Прием будут вести дежурные врачи, которых определят руководители медицинских учреждений. При этом узкие специалисты работать не будут.Врачи продолжат принимать вызовы на дом от пациентов с 1 по 10 января. Для записи нужно обратиться в регистратуру или позвонить на горячую линию амбулаторного центра.Если жители региона заподозрят у себя коронавирус, то им необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом.Ранее сообщалось, что в 2020 году в автопарк скорой помощи Самарской области поступило 52 машины.В регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 305 новых случаев заражения коронавирусом.