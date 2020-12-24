Жители Самары пожаловались на воздушный шар около Загородного парка. Раньше он светился, а как минимум с понедельника - больше не горит. Об этом сообщили горожане в твиттере, призвав власти разобраться с творящимся безобразием.С понедельника 21 декабря уже точно не \\"горит\\". За этим вообще кто-то следит? - вопрошает Надежда.Министерство транспорта Самарской области отреагировало на твит и призвало включиться в работу коллег из АСАДО. Жители города надеются, что инсталляция скоро вернется в их жизнь.