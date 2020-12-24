В Самаре к космическому юбилею отремонтируют станцию метро \\"Гагаринская\\". Напомним, что в 2020 году празднуется юбилей полета человека в космос - 60 лет с того момента, как Юрий Гагарин сказал свое знаменитое \\"Поехали!\\"Руководство метрополитена анонсировало косметические работы - станция должна обрести первозданный вид и достойно выглядеть в юбилейный год.Также к Новому году украсили все станции метрополитена. На Кировской преобразились витражные окна, на Безымянке спускающихся по лестнице пассажиров встречает черный бык. В ближайшее время на всех станциях появятся елки с игрушками. А лучшим коллективам украшателей достанутся дипломы и призы.