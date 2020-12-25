В администрации г.о. Самара рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь - 2021 в Самаре. Всю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы ходить не будут. Это связано с пандемией и мерами предосторожности и соблюдения безопасности.Так, в новогоднюю ночь общественный транспорт - как и в обычное время - будет ходить до 23.00. Позже уехать получится только на такси или на коммерческих маршрутах - вот только выставлять \\"цену\\" за такие поездки водители могут в самом деле любую.По-видимому, главная цель, которую преследуют власти - мотивировать жителей проводить время дома, не гулять слишком много. Площади с украшениями будут доступны для посещения в любое время, но вот праздничных программ и салюта в новый год в Самаре не будет. Поэтому всех горожан просят как можно лучше планировать свои поездки: так, посетить тематические зоны на площади Куйбышева можно в дневное время.