Жителей Самарской области попросили не ходить по льду рядом со строящимся мостом через реку Волга в районе села Климовки. В МЧС региона объяснили, что вдоль линии строительства пробили майну, она постоянно открыта. Но из-за холодов она затягивается шугой и обнаружить ее нелегко.Именно поэтому выход и выезд на лед в районе строительства моста могут быть опасны для жизни. Особенно опасным может быть поездка в этом районе на снегоходах.- Не подвергайте свою жизнь опасности. Не выходите на лед, - просят в МЧС.