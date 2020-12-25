В пятницу, 25 декабря, в Самарской области ожидается до -13 градусов мороза. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.Морозная погода сохранится в регионе под влиянием казахстанского антициклона. Всю неделю в области была небольшая интенсивность осадков, но в воскресенье ожидается сильный снегопад и метель.В пятницу будет от -8 до -13 градусов мороза, к воскресенью морозы спадут, ожидается от -2 до -7 градусов и выпадет снег.Средняя температура воздуха в регионе на 4 градуса ниже многолетних значений. Ранее сообщалось о желтом уровне опасности в пятницу из-за тумана, на дорогах гололедица.