Тольяттинская «Лада» в матче Высшей хоккейной лиге победила «Торос» из Нефтекамска со счетом 5:3. У тольяттинцев шайбы забрасывали Евгений Григоренко, Дмитрий Костенко, Надир Ислямов, Алексей Мастрюков и Андрей Белозеров.Эта победа стала второй подряд для тольяттинской команды, ранее «Лада» одолела пермский «Молот-Прикамье» (3:0).В турнирной таблице тольяттинская команда занимает 18-е место, до зоны плей-офф «Ладе» не хватает одного очка.До конца года «Ладе» осталось провести два матча. В воскресенье тольяттинцы сыграют с «Ижсталью», а на следующей неделе примут альметьевский «Нефтяник». Обе игры пройдут в Тольятти.