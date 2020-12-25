Самарская команды ЦСК ВВС в матче Высшей лиги во Дворце спорта «Кристалл» принимала пермский «Молот-Прикамье». Самарцы победили со счетом 3:2, шайбы у ЦСК ВВС забрасывали Артур Сарваров, Леонид Николенко и Данил Семенов.В турнирной таблице регулярного сезона самарцы идут на 22-м месте из 26-ти. До зоны плей-офф хоккеистам ЦСК ВВС не хватает семи очков.До конца года ЦСК ВВС предстоит сыграть еще два матча, оба пройдут в Самаре. Сначала, в воскресенье, пройдет игра с альметьевским «Нефтяником», а на следующей неделе, во вторник, самарцы встретятся с «Ижсталью».