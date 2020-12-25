В Самаре стали использовать меньше дорожных реагентов, говорится в сообщении городской администрации.Это было сделано после того, как жители города начали жаловаться в социальных сетях. Они высказывали, что из-за большого количества реагентов город стал грязным и некрасивым, а также высказывали сомнения относительно того, действительно ли их использование сказывается на безопасности.Как отмечают в администрации, сейчас реагенты используют по минимуму и в основном только там, где это действительно необходимо.Ранее жители города призывали власти использовать другие средства на дорогах или же ограничиваться только расчисткой улиц.