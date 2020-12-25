В Самарской области в предстоящие новогодние праздники предлагают ограничить продажу алкогольных напитков.«Рекомендую муниципалитетам принять нормативные акты, которые ограничат торговлю алкоголем вблизи традиционных мест массового отдыха в праздничные дни», - сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов во время совещания с главами городов и районов региона.Ранее в Самаре решили не проводить массовых народных гуляний, а также запретили корпоративы. Вместе с тем, город украшают, чтобы создать новогоднее настроение.С предложением об ограничении продажи алкоголя согласен министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. «Очень важно, чтобы в эти новогодние праздники наше население как можно меньше употребляло алкоголь. Рост потребления спиртного приводит к повышению травматизма, а система здравоохранения и без того перегружена», - сказал министр.