В Самаре в четверг, 25 декабря, из главного корпуса Самарского Технического университета эвакуировали 100 человек после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.Сообщение в МЧС поступило в 10:13. Пожарные выехали по повышенному рангу вызова. Как выяснилось, произошло короткое замыкание светильника в кабинете на 3-м этаже. При этом ничего не загорелось.Ради безопасности людей из здания эвакуировали. На месте работали 43 человека и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.