В новогодние праздники на площади Куйбышева и около стадиона «Самара Арена» установят металлодетекторы и дежурные посты. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.Ранее в Самаре объявили, что не будут устраивать массовых гуляний. Тем не менее, ожидается, что самарцы выйдут на прогулку в новогоднюю ночь и в другие дни. Площадь Куйбышева традиционно собирает много народу, площадка у «Самара Арены» также набирает популярность. Всего власти начитали в городе 96 мест, где собираются горожане.Также сообщалось, что в региональном правительстве предложили ограничить продажу алкогольных напитков в городах и районах области на праздники.