Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Самаре в праздничные дни и новогоднюю ночь.Как сообщили в городской администрации, 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи в Самаре будут ходить до 23:00. Метро 31 декабря также будет ходить до 11 вечера.По данным мэрии, с 1 по 10 января транспорт будет ходить по графику выходного дня.Ранее сообщалось, что в Самаре в новогоднюю ночь не планируют массовых гуляний, при этом, на площади Куйбышева и около «Самара Арены» установят металлодетекторы.Региональные власти также рекомендовали городам и районам ограничить продажу алкогольных напитков.