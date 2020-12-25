В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 305 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.В регионе регулярно фиксируется более трехсот новых случаев, всего с начала пандемии заразились 29 557 человек. Из них вылечились 27 269 пациентов, в том числе, 291 – за прошедшие сутки.За все время умерло 540 человек, в течение последних пяти дней смертельные случаи не фиксируются.В целом по стране за сутки заразились 29 018 человек в 85-ти регионах страны. Всего с начала пандемии заразились 2,9 млн человек.Из-за большого количества заразившихся в Самаре не планируют массовых мероприятий в новогодние праздники и советуют употреблять меньше алкогольных напитков, поскольку это потенциально приводит к травмам, а система здравоохранения и без того перегружена.