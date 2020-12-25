Сайт beeline.ru получил Сертификат соответствия требованиям Свода правил «Доступность веб-сайтов и приложений для людей с инвалидностью», свидетельствующий о высоком уровне доступности его функционала для использования клиентами с инвалидностью. В рамках сертификации оценивались следующие параметры: разметка и структура сайта, правильное обозначение ссылок и кликабельных элементов, доступность форм и полей, отзывчивость интерфейса при управлении с клавиатуры и при использовании манипуляторов, таймауты и другие важные элементы, которые влияют на его доступность.В процессе подготовки к прохождению добровольной сертификации были реализованы следующие обновления страниц сайта:- Возможность отключить табуляцию по элементам сайта на всех страницах для людей, у которых ограничен функционал клавиатуры или отсутствует мышка;- Добавлены заголовки низшего уровня (h3-h6), чтобы клиентам, использующим скринридеры, стало удобнее ориентироваться по сайту;- В интерактивных блоках добавлен HTML- атрибут arial-lebel. Он помогает с помощью скринридера проговорить все интерактивные элементы сайта;- Добавлен атрибут Alt ко всем графическим элементам. Атрибут Alt содержит текстовое описание изображения. Программы чтения с экрана воспроизводят это описание пользователям;- Основные навигационные элементы сайта представлены в виде списков.Сертификация реализована специалистами инклюзивного проекта «Пространство равных возможностей», специализирующегося на анализе доступности услуг и цифровых сервисов в разных отраслях экономики.