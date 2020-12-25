Жуткое ЧП произошло в Самаре. Утром 24 декабря в полицию Промышленного района города поступила информация о том, что в квартире дома № 84 на улице Свободы обнаружен труп женщины, скончавшейся почти полтора года назад.— Жительница этого дома заявила, что ночью 24 числа ей стало известно о мертвеце в соседней квартире. На место выехали оперативные службы, все подтвердилось, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.48-летний владелец указанной жилплощади, инвалид второй группы заявил, что умершая — его мать, пенсионерка 1944 года рождения. У нее были проблемы с сердцем. Она скончалась 21 августа 2019 года, но он никуда не стал сообщать потому что не было денег на похороны.— По факту обнаружения тела мумифицированного тела проводится доследственная проверка, с целью определения причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, смерть женщины наступила летом 2019 года и не носила криминальный характер, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по региону.