В Самарской области подвели итоги 2020 года в предпринимательстве в рамках онлайн-форума «Бизнес-Детокс 2020». Организатором события выступило областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.Форум стартовал с Wake-up-секции «Зарядитесь на бизнес!». Основатель консалтинговой компании для новых и растущих компаний в сфере спорта и здравоохранения NBCGROUP Владимир Волошин рассказывает, почему предприниматели должны мыслить, как спортсмены.Читайте подробнее >>>