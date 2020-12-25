Пять зданий советской эпохи, построенных в стиле модерн в 1950-1980-х годах, могут признать памятниками архитектуры. С таким предложением выступило Самарское отделение ВООПИиК. Соответствующее заявление поступило в региональное управление госохраны объектов культурного наследия.В список зданий, которым предлагают установить охранный статус, вошли Дом культуры «Звезда» , дворец бракосочетания «Теремок» на ул. Молодогвардейская, 238, ОДУ Средней Волги (ул. Полевая, 5), - Дом актера (ул. Вилоновская, 24) и экспериментальный элеватор на реке Самаре (ул. Князя Григория Засекина, 3/5).- Все пять зданий обладают историко-культурной ценностью и достойны включения в реестр объектов культурного наследия, - уверены в ВООПИиК. - Работа по выявлению позднесоветского наследия проводится в рамках проекта «Лица модернизма» при поддержке Фонда президентских грантов.Теперь в течение трех месяцев региональное управление госохраны памятников должно изучить историко-культурную ценность этих зданий. После этого будет принято решение об их включении в перечень выявленных объектов культурного наследия.