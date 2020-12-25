Сотрудница одного из супермаркетов Тольятти заявила в полицию о краже пяти бутылок шампанского. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, где видно, что молодой человек какое-то время ходил по торговому залу, после чего нагрузил свой рюкзак бутылками игристого вина. Когда грабитель подошел к выходу, его попытался остановить охранник магазина, однако парень оттолкнул его и выбежал на улицу.- Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за совершение кражи 19-летний житель Тольятти, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.В течение нескольких часов злоумышленника задержали, а из его квартиры изъяли оставшиеся бутылки украденного шампанского.Как выяснилось, 19-летний житель Тольятти уже был судим за совершение подобного преступления. В отношении задержанного было заведено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ « Грабеж». Похитителю алкоголя может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.