Кремлёвская ёлка с 1963 года проводится в Государственном Кремлевском дворце. Дети со всех уголков России и стран СНГ приезжают в столицу, чтобы увидеть новогодний спектакль в преддверии Нового года.В этом году, в связи с пандемией коронавируса, сказочное представление впервые состоится в формате телеверсии, поэтому миллионы детей и их родителей смогут своими глазами увидеть волшебную сказку в канун Нового года. Все желающие смогут «побывать», хоть и дистанционно, в Кремлевском дворце и погрузиться в сказку вместе со своими и близкими прямо у себя дома.В программе Кремлевской ёлки персонажи новогоднего представления совершат увлекательное путешествие по разным странам и познакомятся с культурой празднования Нового года в разных странах.Премьерный новогодний спектакль пройдёт без зрителей и будет показан в эфире канала «Карусель» 31 декабря в 19:00 по самарскому времени. Шоу длится один час. Повторные показы – 7 января в 20:00 и 13 января 2021 года в 18:00.