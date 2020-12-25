В Самаре за прошедшие сутки выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении регионального опрештаба.Помимо Самары в регионе больше всего заболевших за сутки в Тольятти (24) и Отрадном (20), где уже второй день фиксируют много заразившихся.Из пациентов с диагнозом ОРВИ и внебольничной пневмонией нашли 250 заразившихся, при профосмотре коронавирус выявили у 55 человек.Всего с начала пандемии в Самарской области 29 251 заболевший, из которых вылечились 27 269 человек, в том числе, 291 - за прошедшие сутки.В последние пять дней в регионе нет смертельных случаев, ранее умерли 540 человек.