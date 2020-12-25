В Самарской области растет доля китайских автомобилей на вторичном рынке, выяснили эксперты \\"Авито Авто\\".В четвертом квартале текущего года доля китайских брендов на российском рынке составила 2,45%. Небольшой рост зафиксирован как по сравнению с прошлым кварталом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж наблюдается в целом по всей стране. Эксперты объясняют это низкой ценой китайских автомобилей.В Самарской области средняя цена китайского автомобиля составляет 300 тыс. рублей, в то время как в целом по стране - 240 тыс. Наиболее популярными марками являются автомобили Lifan, Chery, Great Wall, Geely и FAW.