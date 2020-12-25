25 декабря в Самаре начал свою работу «Клуб Третьяковки», который представляет собой дружеское интеллектуальное пространство, включающее в себя магазин сувениров, библиотеку и кофейню.Посетители клуба смогут купить арт-сувенир под брендом Третьяковки, почитать книгу по искусству, архитектуре и дизайну и выпить чашечку ароматного кофе в одном пространстве.Об открытии сувенирно-книжного магазина и кафе на улице Фрунзе, 102 написал в своем микроблоге инициатор создания филиала Третьяковки в Самаре, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Напомним, что первый в России филиал Третьяковской галереи откроется через год в здании «Фабрики-Кухни» в Самаре.