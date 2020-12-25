В марте этого года самарец с помощью металлоискателя обнаружил и выкопал из земли винтовку «Винчестер» модели 1895 года, который имеет историческую и культурную ценность. «Черный копатель» проводил археологические раскопки на территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.- В результате противоправных действий лица был поврежден культурный слой объекта федерального (общероссийского значения) Самарской области «Федоровское селище, II тыс. до н.э.», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.Житель Самарской области явился с повинной и активно способствовал раскрытию и расследованию совершенного преступления. С учетом смягчающих обстоятельств, раскаяния в содеянном и добровольного пожертвования в пользу музейного фонда, а также того, что мужчины есть маленькие дети, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев условно.Что касается найденной винтовки «Винчестер», оружие передали в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.