В эту пятницу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников регионального управления МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя, а также 30-летием со дня образования министерства.В Самарской области трудится более 4200 сотрудников МЧС, в их распоряжении 539 единиц современной спецтехники. На плечах самарских спасателей обязанности по спасению людей при пожарах, наводнениях, ДТП, техногенных авариях и происшествиях на воде.Ваша работа требует высочайшего профессионализма, предельной собранности, умения быстро принимать единственно правильное решение в сложнейшей обстановке. И жители региона знают, что в МЧС трудятся высококлассные специалисты, готовые всегда прийти на помощь тем, кто попадает в беду. Спасибо за спасенные жизни, за здоровье людей, за безопасность в Самарской области, - поблагодарил сотрудников и ветеранов МЧС по Самарской области Дмитрий Азаров.Самым выдающимся спасателям губернатор вручил памятные награды, а также пожелал всем сотрудникам оставшиеся дни до конца года завершить успешно, без серьезных происшествий.