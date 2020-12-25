Российские сенаторы одобрили закон о молодёжной политике, который в том числе повышает возраст социальной группы до 35 лет включительно. В документе закреплены понятия «молодёжь», «молодая семья», «молодой специалист» и другие.Ранее к молодежи России относились люди от 14 до 30 лет, с принятием нового закона максимальный возраст увеличили до 35 включительно. Теперь еще больше россиян (более 41 миллиона человек) смогут воспользоваться мерами господдержки, которые предусмотрены для молодых людей.Закон уже одобрили в Госдуме РФ, теперь его должен подписать президент России.Отметим, что в Самарской области уже 6 лет реализовывается программа для молодых семей «Молодой семье – доступное жилье». Однако не все жители Самары успевают получить соцвыплаты из-за достижения предельного возраста. Недавно губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личную встречу с участниками госпрограммы из Тольятти и обещал оказать содействие в решении их вопросов по программе.