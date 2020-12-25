Летом этого года на одной из автомоек в Самаре между клиентом и владельцем сервиса произошел конфликт. В результате чего, клиент направил обращение в прокуратуру города о проверке законности нахождения автомойки.Сын владельца мойки не смог простить такого отношения к своему отцу и решил отомстить обидчику. Он привлек к совершению преступления еще двух своих товарищей. Один из подельников, по наводке сына бизнесмена, поджег автомобиль, припаркованный на улице Губанова. Как выяснилось, транспортное средство принадлежало жене клиента, инициировавшего прокурорскую проверку.Отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района Самары направили уголовное дело с обвинительным заключением в отношении всех троих, участвовавших в поджоге. Частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.